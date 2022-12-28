По 22-25 тысяч выплатят россиянам: государство учтет работу, стаж и возраст

Пенсионерам напомнили в России, что некоторые из них имеют полное право получать хорошие прибавки к обычным выплатам.

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Речь идет о суммах в 22 тысяч, 25 тысячи и 28 тысяч рублей. На эти деньги ежемесячно имеют право претендовать люди, которые работали в условиях Крайнего Севера и имеют приличный трудовой стаж, а также иждивенцев.

Чтобы каждый месяц к основной пенсии иметь 22 тысячи рублей, гражданин должен проработать 20 лет на Севере, достигнуть 80 лет и содержать кого-то.

Если иждивенцев двое, то сумма увеличивается до 25 тысяч, если трое – до 28 тысяч.

Источник: pfr.gov.ru.