Секреты новогоднего настроения: советы экспертов

Если у вас никак не появляется новогоднее настроение – можно создать его самим. Один из способов – заняться упаковкой праздничных подарков для родных и друзей. Частью новогоднего ритуала может стать составление поздравлений на открытках.
Еще больше интересных новостей в Telegram-канале «Звездная пыль».
Эксперты предлагают и такие способы, как составление списка своих желаний и мечтаний; создание новогоднего плейлиста с любимыми песнями; украшение дома с помощью гирлянд, фонариков и других декоративных элементов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Ридус».