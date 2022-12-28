Секреты новогоднего настроения: советы экспертов

Фото: Global Look Press

 Фото: Global Look Press

Чтобы появилось праздничное настроение, можно выполнить несколько простых действий.

Если у вас никак не появляется новогоднее настроение – можно создать его самим. Один из способов – заняться упаковкой праздничных подарков для родных и друзей. Частью новогоднего ритуала может стать составление поздравлений на открытках.

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Эксперты предлагают и такие способы, как составление списка своих желаний и мечтаний; создание новогоднего плейлиста с любимыми песнями; украшение дома с помощью гирлянд, фонариков и других декоративных элементов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Ридус».

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