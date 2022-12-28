Секреты новогоднего настроения: советы экспертов

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Эксперты предлагают и такие способы, как составление списка своих желаний и мечтаний; создание новогоднего плейлиста с любимыми песнями; украшение дома с помощью гирлянд, фонариков и других декоративных элементов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на издание «Ридус».