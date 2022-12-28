31 декабря Сбербанк поставит работу на стоп: люди толпятся за деньгами

Также основные отделения Сбербанка будут закрыты 1-3 января, 7 января (кроме дежурных офисов). 4-6, 8 января также основные отделения организации будут закрыты в связи с выходными днями, открыты будут лишь те офисы, которые предусматривают деятельность в субботу или воскресенье соответственно.

9 января Сбербанк будет работать по стандартному графику.

Граждане, которые планировали провести операции в праздничные дни, должны учесть эти моменты.

Источник: sberbank.ru.