31 декабря Сбербанк поставит работу на стоп: люди толпятся за деньгами

Сбербанк предупредил своих клиентов, что 31 декабря ставит работу своих отделений на стоп. Сотрудники будут отдыхать, деньги в кассах банка выдаваться не будут. За исключением тех офисов, которые предусматривают работу в субботу.
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Также основные отделения Сбербанка будут закрыты 1-3 января, 7 января (кроме дежурных офисов). 4-6, 8 января также основные отделения организации будут закрыты в связи с выходными днями, открыты будут лишь те офисы, которые предусматривают деятельность в субботу или воскресенье соответственно.
9 января Сбербанк будет работать по стандартному графику.
Граждане, которые планировали провести операции в праздничные дни, должны учесть эти моменты.
Источник: sberbank.ru.