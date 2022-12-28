31 декабря WhatsApp прекратит работу – миллионы пользователей в ступоре

WhatsApp отключат 31 декабря на смартфонах: миллионы пользователей в ступоре

WhatsApp скоро отключат на ряде смартфонов. Фото: Global Look Press

Мессенджер отказывается работать с 49 моделями.

Мессенджер WhatsApp уже через три дня отключат на миллионах телефонов. После 31 декабря пользователи старых моделей iPhone и Android больше не смогут использовать приложение без обновления.

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Всего обозначено 49 моделей, включая таких популярных компаний, как Apple, Samsung, Sony, Huawei и LG. Доступ к WhatsApp потеряют владельцы телефонов с устаревшими версиями операционных систем.

WhatsApp таким образом решил идти в ногу со временем, владельцев гаджетов мессенджер обещал предупредить об отключении.

Источник: Daily Mail.

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