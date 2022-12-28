Доллар убил все иллюзии! На торгах валюта обрушила все – паники не избежать

То есть пока о каком-то возврате к прежнему курсу и речи нет, хотя многие финансовые аналитики именно это и предвещали после его повышения.

Вслед за долларом вверх пополз и юань, теперь он торгуется за 10,017 руб. Евро понизил цифры до 74,8 руб., но тем не менее, этот курс явно не выглядит благоприятным.

Судя по всему, паники среди обычных российских граждан не избежать, ведь у нас при каждом новом повышении курса народ торопится скупать валюту в кассах.