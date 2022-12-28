От нарушения сна до лишнего веса: названа опасность злоупотребления кофе

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала об опасности злоупотребления кофе.
Слишком частый прием этого напитка может привести к перевозбуждению нервной системы, нарушению сна и набору веса. А кофеин обладает возбуждающим действием и стимулирует нервную систему, ее слова приводит «Москва 24».
«Естественно, человек, который злоупотребляет кофе, меньше спит. Он перевозбуждает нервную систему. Если человек мало спит, он, как правило, много ест. Таким людям для подзарядки, для энергии требуется больше пищи», — уточнила она.
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Врач посоветовала употреблять в день не более 2–3 чашек кофе.