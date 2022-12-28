От нарушения сна до лишнего веса: названа опасность злоупотребления кофе

Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова рассказала об опасности злоупотребления кофе.

Слишком частый прием этого напитка может привести к перевозбуждению нервной системы, нарушению сна и набору веса. А кофеин обладает возбуждающим действием и стимулирует нервную систему, ее слова приводит «Москва 24».