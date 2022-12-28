Выбирайте с осторожностью: в Роспотребнадзоре рассказали, что не нужно класть в детский сладкий подарок

Дед Мороз

Дед Мороз. Фото: Global Look Press

Эксперт посоветовала собирать подарки самостоятельно.

Представитель Роспотребнадзора Надежда Раева перечислила продукты, которые лучше всего положить в детский сладкий подарок на Новый год. Также она назвала те десерты, которых в наборе быть не должно.

Эксперт посоветовала собирать подарки самостоятельно, а не покупать готовые, чтобы случайно не отравить любимое чадо и не навредить его здоровью.

При этом нужно убедиться, что в подарке нет аллергенов — абрикосовой косточки, арахиса, специй и, разумеется, алкоголя. В сладком сюрпризе не должно быть мелких конфет и леденцов, которыми ребенок может случайно подавиться, пишет сайт «Здоровое питание».

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Раева отметила, что в составе подарка должны быть пастила и зефира. Эти вкусности богаты белками и пюре фруктов, что пойдет малышу только на пользу.

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