Выбирайте с осторожностью: в Роспотребнадзоре рассказали, что не нужно класть в детский сладкий подарок

Представитель Роспотребнадзора Надежда Раева перечислила продукты, которые лучше всего положить в детский сладкий подарок на Новый год. Также она назвала те десерты, которых в наборе быть не должно.

Эксперт посоветовала собирать подарки самостоятельно, а не покупать готовые, чтобы случайно не отравить любимое чадо и не навредить его здоровью.

При этом нужно убедиться, что в подарке нет аллергенов — абрикосовой косточки, арахиса, специй и, разумеется, алкоголя. В сладком сюрпризе не должно быть мелких конфет и леденцов, которыми ребенок может случайно подавиться, пишет сайт «Здоровое питание».

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