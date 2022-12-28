Аккурат на Новый год: в России выросла цена на игристое вино

В России минимальная розничная цена на игристое вино с 2023 года повышена до 239 рублей за 0,75 литра. Сейчас данный показатель составляет 169 рублей. Об этом говорится в приказе Минфина России, опубликованного на сайте ведомства.

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Розничная цена на напитки выросла на 41,4%. Оптовую цену повысили на 45,2% - со 137 рублей до 199 рублей. Документ вступает в силу с 1 января следующего года и действует до 31 декабря 2028 года включительно.