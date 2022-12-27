Будьте осторожны: иммунолог рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости свиным гриппом

Иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что в грядущий Новый год наступит пик заболеваемости свиным гриппом. При этом после череды праздников эпидемия пойдет на спад.

Как объяснил врач, это будет связано с тем, что 1 января школьники и студенты уйдут на каникулы, а работающие - на длинные выходные. Но есть вероятность, что после каникул может случиться второй пик заболеваемости.

«Второй пик будет опять на повышение, до какой степени - зависит от уровня коллективного иммунитета, после возвращения с зимних каникул», - приводит слова медика Telegram-канал «Звезды».

Жемчугов при этом подчеркнул, что по сравнению с коронавирусом свиной грипп будет проходить тяжелее.

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