Не сможете пользоваться: в Минцифры призвали срочно обновить приложение «Госуслуги»

Минцифры предупредило российских пользователей ОС Android, что приложение «Госуслуги» перестанет работать с 27 декабря. Единственный способ продолжить пользоваться сервисом - это обновить его.

В Telegram-канале министерства уточняется, что предыдущая версия приложения перестанет открываться, так как сервису необходимы важные обновления безопасности данных.

«Обновите приложения "Госуслуги" и "Госуслуги Авто" на ОС Android. Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря», - подчеркнули специалисты и посоветовали включить функцию автообновления этих сервисов.

В этом случае у пользователя всегда будет под рукой актуальная и рабочая версия.

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