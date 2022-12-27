Поправки приняты: россиянам рассказали, когда произойдет повышение пенсий по старости

По данной информации, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2023 году составит 123,77 рубля, в 2024 году уже 129,46 рубля.

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Более того, с 2023 года повысится фиксированная часть выплат к страховой пенсии по старости. Она будет составлять 7567 рублей, а не 6931 рубль. А с 2024 года после индексации — 7915 рублей.