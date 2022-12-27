Поправки приняты: россиянам рассказали, когда произойдет повышение пенсий по старости

В России десятки миллионов пенсионеров. Многие получают не только пенсию, но и дополнительные выплаты. Ко всему прочему, каждый год пенсия индексируется. А теперь стало известно, члены Совета Федерации РФ приняли поправки, повышающие доплаты к пенсии по старости после создания Социального фонда России.
По данной информации, стоимость одного пенсионного коэффициента в 2023 году составит 123,77 рубля, в 2024 году уже 129,46 рубля.
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Более того, с 2023 года повысится фиксированная часть выплат к страховой пенсии по старости. Она будет составлять 7567 рублей, а не 6931 рубль. А с 2024 года после индексации — 7915 рублей.
Подчеркивается, что пониженные тарифы страхования будут действовать для IT-компаний, организаций, состоящих в госреестре радиоэлектронной промышленности и ОПК.
А вот с 2025 года начнет действовать положение об использовании электронного документа для приобретения лекарств, медизделий и специального питания для детей-инвалидов, пишет агентство «Прайм».