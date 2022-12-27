15 тысяч рублей переведут на карты уже на этой неделе: россиянам выплатят дополнительные деньги — кому именно

Работающие россияне до конца декабря получат дополнительный выплаты к Новому году — 15 400 рублей. Эти деньги будут переведены на банковские карты.

С 2022 года в России введены специальные выплаты для людей, чья профессия связана с риском, — спасателей и пожарных. Именно они и получат 15 400 рублей до конца года.

Чтобы получать такую ежегодную надбавку, у гражданина от 50 лет должен быть стаж более 25 лет, а у спасателей в возрасте 40 лет — превышающий 15 лет.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».