Огромные очереди, у людей истерика: OZON вот-вот рухнет – хаос, как он есть

Автомобиль для доставки заказов OZON

Автомобиль для доставки заказов OZON. Фото: Global Look Press

У популярного маркетплейса в канун Нового года случился системный сбой.

Настоящий хаос в работе маркетплейса  OZON творится с этого понедельника, 26 декабря. У пунктов выдачи огромные очереди, у людей истерика - подарки, заказанные для близких на OZON, к Новому году могут и не прийти.

Как сообщается, большинство точек выдачи заказов работают еле-еле. В системе маркет-плейса случился глобальный сбой из-за перегрузок. Работники выбиваются из сил, пытаясь принять поступающий товар, временами их тоже накрывает истерика.

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При этом в компании отказываются признавать наличии каких бы то ни было проблем. В OZON журналистам рассказывают, что все в порядке, а увиденное ими на пунктах выдачи, это - частные случаи.

По материалам телеграм-канала Mash.

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