Огромные очереди, у людей истерика: OZON вот-вот рухнет – хаос, как он есть

Настоящий хаос в работе маркетплейса OZON творится с этого понедельника, 26 декабря. У пунктов выдачи огромные очереди, у людей истерика - подарки, заказанные для близких на OZON, к Новому году могут и не прийти.

Как сообщается, большинство точек выдачи заказов работают еле-еле. В системе маркет-плейса случился глобальный сбой из-за перегрузок. Работники выбиваются из сил, пытаясь принять поступающий товар, временами их тоже накрывает истерика.

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