Евро уже выше 76 рублей: что будет завтра?

Европейская валюта - евро и центы

Европейская валюта — евро и центы. Фото: Global Look Press

Финансовые аналитики сделали прогноз по поводу курса валют.

Рубль в этот вторник, 27 декабря, вновь ощутимо снизился по отношению к иностранным валютам. 

Некоторое время назад на торгах на Московской бирже евро стоил уже 76 рублей, доллар — выше 70 рублей.

Аналитики сходятся во мнении, что  до Нового года и в первых числах января рубль продолжит дешеветь.

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«До конца недели и в первые недели нового года не исключаем, что рубль останется слабым», — отметила Ксения Лапшина из ФГ «Финам».

По материалам 1prime.ru.

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