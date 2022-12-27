Евро уже выше 76 рублей: что будет завтра?

Рубль в этот вторник, 27 декабря, вновь ощутимо снизился по отношению к иностранным валютам.

Некоторое время назад на торгах на Московской бирже евро стоил уже 76 рублей, доллар — выше 70 рублей.

Аналитики сходятся во мнении, что до Нового года и в первых числах января рубль продолжит дешеветь.

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