Евро уже выше 76 рублей: что будет завтра?

Рубль в этот вторник, 27 декабря, вновь ощутимо снизился по отношению к иностранным валютам.
Некоторое время назад на торгах на Московской бирже евро стоил уже 76 рублей, доллар — выше 70 рублей.
Аналитики сходятся во мнении, что до Нового года и в первых числах января рубль продолжит дешеветь.
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«До конца недели и в первые недели нового года не исключаем, что рубль останется слабым», — отметила Ксения Лапшина из ФГ «Финам».
По материалам 1prime.ru.