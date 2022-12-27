Окажутся на дне финансовой ямы в конце 2022 года: некоторым знакам зодиака фатально не повезет

Деньги

Фото: Global Look Press

Вкладывать деньги и бросать их на ветер не нужно, предупреждают астрологи.

Уже приближается год Черного Водяного Кролика. Примечательно, что уходящий 2022 год не дает расслабиться многим знакам зодиака. Астрологи предупредили, что некоторым  представителям знаков зодиака звезды точно не рекомендуют бросаться деньгами в конце 2022 года и даже вкладывать их. 

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Отмечается, что деньги стоит беречь Скорпионам. Они почувствуют стремительный отток денег, поэтому им придется постараться, чтобы не оказаться в финансовой яме. Астрологи предупреждают, что не нужно вкладывать день в конце года, даже если предложение очень заманчивое. Не исключено, что можно потерять все.

Не стоит выпускать из рук кошелек и Водолеям. Им придется много и усердно работать, чтобы сохранить финансы. Звезды предупреждают, что им не нужно участвовать в коллективных проектах и давать деньги в долг. Финансы лучше приберечь, так как они могут потребоваться на ремонт вещей,  пишет ussurmedia.ru.

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