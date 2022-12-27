Окажутся на дне финансовой ямы в конце 2022 года: некоторым знакам зодиака фатально не повезет

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Отмечается, что деньги стоит беречь Скорпионам. Они почувствуют стремительный отток денег, поэтому им придется постараться, чтобы не оказаться в финансовой яме. Астрологи предупреждают, что не нужно вкладывать день в конце года, даже если предложение очень заманчивое. Не исключено, что можно потерять все.

Не стоит выпускать из рук кошелек и Водолеям. Им придется много и усердно работать, чтобы сохранить финансы. Звезды предупреждают, что им не нужно участвовать в коллективных проектах и давать деньги в долг. Финансы лучше приберечь, так как они могут потребоваться на ремонт вещей, пишет ussurmedia.ru.