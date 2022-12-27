Побьет всех: евро вновь достиг рекордных показателей на бирже — цена заоблачная

Курс рубля во вторник, 27 декабря, днем, вновь демонстрировал снижение. Как следует из данных Московской биржи, европейская валюта — евро — практически пробила психологическую отметку в 75 рублей за евро.
Стоит отметить, что, начиная с 21 декабря, евро каждый день проходит эту отметку — то вверх, то вниз. Доллар 27 декабря закрепился выше 70 рублей, а курс юаня — выше 10 рублей.
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Напомним, ранее аналитики сообщали, что курс рубля начал падать из-за снижения цены на нефть.
По материалам 1prime.ru.