Уже с 1 января изменится оплата труда: Роструд сообщил о важном законе

Отмечается, что россиянам, вышедшим на работу с 1 по 8 января, положена повышенная зарплата. Они должны получить двойной гонорар.

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«С 1 по 8 января 2023 года – нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни. Работникам, получающим оклад, – не менее чем в двойном размере.

Для сдельщиков – не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки», – передает сообщение Роструда ТАСС.