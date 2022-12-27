Уже с 1 января изменится оплата труда: Роструд сообщил о важном законе

До Нового года остаются считанные дни. Страна готовится к новогодним каникулам. Однако есть профессии, которые не могут позволить себе выходные. Многие работники безостановочного производства, телеведущие, врачи и не только работают и в красные дни календаря. Роструд сообщил о важном законе, который касается оплаты работы в праздничные дни.
Отмечается, что россиянам, вышедшим на работу с 1 по 8 января, положена повышенная зарплата. Они должны получить двойной гонорар.
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«С 1 по 8 января 2023 года – нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни. Работникам, получающим оклад, – не менее чем в двойном размере.
Для сдельщиков – не менее чем по двойным сдельным расценкам. Для работников, чей труд оплачивается по тарифам, - в размере не менее двойной тарифной ставки», – передает сообщение Роструда ТАСС.
Напомним, что россияне за выход на работу по собственному желанию в выходной имеют право на отдых в любой другой день при той же оплате.