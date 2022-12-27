Кому положены бесплатные подарки на Новый год: найдите себя в списках

Перед Новым годом можно стать счастливым обладателем подарка от государства: его обязаны вручить некоторым категориям граждан региональные власти. Кто же попадает в список одариваемых?

Это, в первую очередь, зависит от финансовых возможностей семьи, наличия инвалидности у ребенка, количества детей. Кроме того, в 2022 году перечень категорий дополнился детьми беженцев и участников боевых действий.

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