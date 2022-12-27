Шаман – о наступающем Годе Зайца: «Найдите хорошего психолога»

22 января 2023 года наступит год Зайца согласно Восточному календарю. Принято считать, что именно в год Зайца случаются самые глобальные события, крупные перемены, которые отражаются на всех последующих годах 12-летнего цикла. Прогнозы на будущий год дал шаман Карагай:
«Воинственный и не терпящий возражений Тигр покидает нас, на смену ему торопится относительно спокойный Заяц. Важно самим оставаться спокойными и не терять равновесия ни при каких обстоятельствах».
По его словам, необходимо найти в себе силы оставаться наблюдателем и не вмешиваться в бурные события, чтобы сберечь силы и нервы.
«В целом год будет спокойнее, хотя по количеству перемен вряд ли уступит 2022-му. Еще один совет: не ввязывайтесь ни в какие бурные события, постарайтесь как бы наблюдать со стороны, это сохранит вам немало сил и нервов», — советует шаман.
Можно немного расслабиться и позволить себе больше, чем обычно:
«Раз благоприятны перемены, значит, нужно будет делать большие и мелкие покупки для личного обустройства. Позвольте себе разумные траты: вы достаточно наэкономились в прошлом году. Год благоприятен для пристального перебора своей жизни, расстановки приоритетов, планов на будущее и закладки фундамента на несколько лет вперед».
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Наконец шаман объяснил, как в будущем году эффективнее справляться со стрессом.
«Найдите свои способы избавления от стресса — пусть это будет новое хобби, новое окружение. Ни в коем случае не держите в себе свои страхи и опасения, найдите хорошего психолога или наставника, который поможет ценным советом в патовой ситуации», — приводит слова Карагая издание «МК».