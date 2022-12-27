Шаман – о наступающем Годе Зайца: «Найдите хорошего психолога»

22 января 2023 года наступит год Зайца согласно Восточному календарю. Принято считать, что именно в год Зайца случаются самые глобальные события, крупные перемены, которые отражаются на всех последующих годах 12-летнего цикла. Прогнозы на будущий год дал шаман Карагай:

«Воинственный и не терпящий возражений Тигр покидает нас, на смену ему торопится относительно спокойный Заяц. Важно самим оставаться спокойными и не терять равновесия ни при каких обстоятельствах».

По его словам, необходимо найти в себе силы оставаться наблюдателем и не вмешиваться в бурные события, чтобы сберечь силы и нервы.