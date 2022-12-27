Курс доллара подскочил запредельно! Россияне плачут, когда узнали — не купили раньше

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И это не официальный курс Центробанка, а также банков России, которые всегда показывают более высокие цифры!

Отметим, что в последние дни доллар стал падать. И многие уже приготовились к его обрушению. Ожидая этот момент, некоторые решили подождать с покупкой валюты.

Теперь им осталось только плакать, но недолго. В 2023 году аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин предсказал падение доллара до 65 рублей.

По материалам: КП и РБК