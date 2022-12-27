Если не хотите есть плесень: Роскачество назвало худшую селедку – смотрите какая дрянь внутри

В преддверии Нового года очень актуально выглядит исследование от Роскачества масляной сельди в пресервах. Проверив 19 марок, организация назвала те продукты, которым можно накормить, пожалуй, лишь врагов.

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Судите сами – вы будете есть плесень и рыбу с дрожжами? Вряд ли. Даем вам список сельди, в которой обнаружены нарушения.

Избыток микроорганизмов, дрожжей и плесени найден в следующих пресервах: «А’море», «Марти», «Океан», «О’Кей», Vici.

Перебор микроорганизмов и дрожжей – в селедке под названием «Тесей».

Превышение микроорганизмов в пресервах:«Каждый день» и Leor.

Только дрожжей: в продукции «Русское море», Delicatesse de Mare.

И пять наименований оказались без нареканий. Эту селедочку покупаем с чистой душой: «Балтийский берег», «Лента», «Моя цена», «Просто».

Источник: rskrf.ru.