Даже в ручной стирке! Бюджетный порошок (123 рубля) назвали лучшим — кровь, жир уничтожает за раз

«После 25 стирок этим порошком ткань остается такой же прочной. Порошок не влияет на образование пиллей (катышков) на ткани», — сообщают эксперты.

В восторге от порошка и обычные потребители. Если зайти на сайт Ozon, где он продается по цене от 123 рублей за 400 граммов, то можно увидеть множество положительных отзывов от покупателей. Они также дают пять звезд из пяти порошку. Люди пишут в отзывах, что порошок отлично отстирывает разные пятна даже при ручной стирке и в дешевых стиральных машинках.

Источник: rskrf.ru, ozon.ru.