«Российское шампанское» отправлено в черный список: эксперты выдали официальный вердикт — смотрим марку

Новый год у всех прочно ассоциируется с шампанским. На стол это игристое вино ставят даже те, кто не особо его любитель. И как не хочется испортить себе настроение невкусным или даже вредным напитком!

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Традиционно наши соотечественники отдают предпочтение знакомым наименованиям вроде «Советского шампанского» и «Российского шампанского». Но увы, второе наименование (белое полусухое) от бренда «Наследие мастера» ЗАО «Игристые вина» (Санкт-Петербург) не оправдало ожиданий экспертов Росконтроля.

Данное вино исследователи занесли в черный список из-за его органолептических качеств. Аромат и вкус напитка не соответствуют ГОСТу и наименованию. Кроме того, велика вероятность того, что в шампанское производитель добавил этанол невиноградного происхождения. Как сообщает сайт Росконтроля, об этом свидетельствует «соотношение изотопов водорода».

Источник: roscontrol.com.