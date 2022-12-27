Конфигурация «крыша»: Василиса Володина дала объяснение происходящему

Известный астролог Василиса Володина регулярно оповещает подписчиков в Сети о важных планетарных явлениях, которые прямо влияют на нашу жизнь. И 27 декабря поспешила раскрыть, что происходит на небе в новый зимний день. Также эксперт дала совет, что именно стоит делать в свете происходящего.

«Венера/Сатурн/Нептун создают на небе конфигурацию под названием «крыша», которая больше похожа на «крышечку» — это маленькие возможности в области трех планет. Например, хороший день для встречи со старшими женщинами семьи», — объяснила связь звездочет.