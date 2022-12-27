Декабрьский курс – это репетиция? Что предрек финансист Кравченко рублю на 2023 год

В последний месяц 2022 года российская валюта показала рекордное падение с апреля – один доллар торговался по цене более 70 рублей, а евро превысил порог в 74 рубля. Логично, что россияне обеспокоены судьбой отечественной денежной единицы. И аналитики в сфере финансов делают прогнозы.

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Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко в беседе с РБК высказал свою точку зрения на курс рубля.

«Ожидаем 65–70 руб за доллар и 68–73 руб за евро в начале 2023 года. В то же время декабрьское ослабление рубля может оказаться репетицией снижения курса валюты РФ в 2023 году. Основным фактором давления на рубль станет сокращение валютной экспортной выручки из-за санкционных ограничений. В этом сценарии ожидаем в течение 2023 года в среднем 70–75 руб за доллар и 75–80 руб за евро», - высказался аналитик.

Декабрьское падение рубля уже многие эксперты назвали девальвацией. Ее спровоцировали сразу несколько факторов – девятый пакет санкций Запада, рост спроса валюты, установка потолка цен на нефть.