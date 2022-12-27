Лишь бы ресницы не вылезли! В известных марках туши нашли никель, формальдегид и аллергены

Бельгийская некоммерческая потребительская организация Test Achats проверила 23 наименования туши для ресниц на качество. Выводы были весьма любопытными, поскольку самые дорогие бренды проявили себя не лучшим образом.
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Например, в Chanel Le volume 10 noir был обнаружен формальдегид! Стоит же эта тушь в России 3457 рублей. Явно не копейки!
Аллергены эксперты нашли в следующих образцах: Yves Rocher Intense Metamorphose, Givenchy Volume Disturbia, Max & More Volumizing, Kiko Maxi Mod Volume and Definition Mascara, Max Factor Divine Lashes.
А в туши Max Factor X Divine специалисты обнаружили никель, которого в косметике не должно быть в принципе!
Источник: rskrf.ru.