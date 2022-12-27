В дефиците: как изменились цены на Деда Мороза к Новому году

Так, наибольший рост цен на Деда Мороза отмечен в Красноярске — на 33% и составляет 2200 рублей. Не менее дорогим станет волшебник, если его приглашают москвичи, — отстегнуть за гостя придется на 28% больше, чем в прошлом году. И в Самаре тоже зимний волшебник станет буквально дорогим гостем — на 21% выше, сообщает РБК. Дело в том, что по данным издания, количество артистов, задействованных в этой сфере, сократилось.