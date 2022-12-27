От слова совсем: Сбербанк запретил снимать деньги с карточек в отделениях — официально 31 декабря

31 декабря, 1–3 января, а также 7–8 января идти в Сбербанк бесполезно. Вероятнее всего, вы наткнетесь на закрытые двери.

Банк официально сообщил, что намерен отпустить своих сотрудников отдыхать в эти дни. Впрочем, дежурные отделения все-таки будут задействованы. Кроме того, снять наличность будет возможно в банкоматах финансово-кредитной организации, которые размещены в магазинах и других заведениях.

Источник: akket.com, gogov.ru.