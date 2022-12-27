Доллар будет растерзан рублем! Россияне, услышав новость, ринулись в обменники валюты

К концу года доллар стал уверенно расти относительно рубля. Народ не знал, как на это реагировать и по старой схеме ринулся в банки обменивать валюту. Тем более некоторые аналитики подливали масла в огонь, прогнозируя обвал рубля.
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Другие же эксперты утверждают — говорить о гибели рубля ой как рано, как раз вероятен другой разворот событий, ведь взлет доллара к концу года — явление обычное. Потом все встанет на круги своя.
Аналитик Банки.ру Вадим Тихонов сразу говорил, что уже через несколько дней, рубль вернет свои позиции. Уже сейчас, 27 декабря, офкурс от Центробанка доллара стал меньше — 68,45 рубля (-0,23).
А в 2023 году аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин прогнозирует падение доллара до 65 рублей.
Так может не стоит сейчас толпиться у обменников и подождать более выгодного предложения?
Источник: banki.ru, quote.ru.