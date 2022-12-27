Доллар будет растерзан рублем! Россияне, услышав новость, ринулись в обменники валюты

К концу года доллар стал уверенно расти относительно рубля. Народ не знал, как на это реагировать и по старой схеме ринулся в банки обменивать валюту. Тем более некоторые аналитики подливали масла в огонь, прогнозируя обвал рубля.

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Другие же эксперты утверждают — говорить о гибели рубля ой как рано, как раз вероятен другой разворот событий, ведь взлет доллара к концу года — явление обычное. Потом все встанет на круги своя.