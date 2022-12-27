Уже через несколько дней! Россиянам на Новый год выдадут по 15 тысяч – если больше 50 лет

Прекрасный подарок к Новому году получат некоторые россияне прямо к новогодним праздникам.

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По 15 тысяч рублей переведут тем, кто работает в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сделать выплаты пожарным и спасателям решено было на уровне властей Москвы.