Уже через несколько дней! Россиянам на Новый год выдадут по 15 тысяч – если больше 50 лет

Уже через несколько дней! Россиянам на Новый год выдадут по 15 тысяч – кому больше 50 лет

Рубли. Фото: Global Look Press

Средства поступят на банковские карты.

Прекрасный подарок к Новому году получат некоторые россияне прямо к новогодним праздникам.

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По 15 тысяч рублей переведут тем, кто работает в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сделать выплаты пожарным и спасателям решено было на уровне властей Москвы.

Суммы поступят на банковские счета до конца недели тем, кто достиг 50-летнего возраста и имеет рабочий стаж свыше 25 лет.

Источник: duma.mos.ru

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