Уже через несколько дней! Россиянам на Новый год выдадут по 15 тысяч – если больше 50 лет

Прекрасный подарок к Новому году получат некоторые россияне прямо к новогодним праздникам.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
По 15 тысяч рублей переведут тем, кто работает в Министерстве РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий. Сделать выплаты пожарным и спасателям решено было на уровне властей Москвы.
Суммы поступят на банковские счета до конца недели тем, кто достиг 50-летнего возраста и имеет рабочий стаж свыше 25 лет.
Источник: duma.mos.ru