Скидки до конца декабря: магазин «Лента» запустил выгодную акцию для пенсионеров

Для пожилых людей до 31 декабря текущего года есть возможность получить скидки в «Ленте» на все товары, кроме табачных изделий.

Пенсионеры должны оформить карту магазина и предъявить ее на кассе, чтобы воспользоваться акцией. Ограничение в рамках акции составляет 3000 рублей в месяц.

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К слову, еще пожилым людям понадобятся для оформления скидочной карты паспорт и пенсионное удостоверение или справка, подтверждающая статус пенсионера. Об этом сообщили на lenta.com.