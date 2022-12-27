Эксперт рассказала о малоизвестных выплатах, которые можно получить от работодателя

Что касается сверхурочных, за первые два часа должны заплатить в 1,5 раза выше, чем час труда до окончания рабочего дня. Далее оплата производится в двойном размере.

Размер командировочных индивидуален. Однако он должен составлять не меньше, чем 700 рублей за одни сутки.

Напомним, ранее были названы высокооплачиваемые профессии 2023 года.