Эксперт рассказала о малоизвестных выплатах, которые можно получить от работодателя

Деньги

Деньги. Фото: Global Look Press 

Юрист Елена Кудерко поделилась полезной информацией для сотрудников.

Стало известно, какие дополнительные денежные вознаграждения должны выплачивать на работе.

Юрист рассказала, что граждане РФ при официальном трудоустройстве могут рассчитывать не только на пенсионные отчисления и уплату НДФЛ. Речь идет об оплате больничного, отпуска и сверхурочных.

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«Оплата больничного при минимальном стаже стартует от 456 рублей в день, при максимальном (от восьми лет) – 100% зарплаты, но не более 2572 рублей в день. Отпуск оплачивается, исходя из среднего заработка, и не только базовые 28 дней, но и дополнительные дни, если они положены работнику», – сообщили в 1prime.ru.

Что касается сверхурочных, за первые два часа должны заплатить в 1,5 раза выше, чем час труда до окончания рабочего дня. Далее оплата производится в двойном размере.

Размер командировочных индивидуален. Однако он должен составлять не меньше, чем 700 рублей за одни сутки.

Напомним, ранее были названы высокооплачиваемые профессии 2023 года.

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