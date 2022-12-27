Неизбежно: Василиса Володина объявила, с чем стоит смириться на последней неделе 2022 года

Астролог Василиса Володина в своем микроблоге в Telegram раскрыла суть происходящего на небосводе в последнюю неделю декабря. И предупредила россиян, что ретроградный Меркурий вступает на трон в четверг, 29 числа, это неизбежно, а значит, делать что-то новое и важное не стоит – из этого ничего не выйдет хорошего.

«Смиритесь... Если не успели сделать что-то важное до последней недели года, то уже, наверное, и не успеете. Звезда астрологических сводок Меркурий всю неделю почти не движется, становясь ретроградным в четверг», - предупредила астролог.

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Дело в том, что ретроградный Меркурий, как и всегда, будет тормозить все процессы. Поэтому лучше вернуться к недоделанному или начать подводить итоги года.

Кроме того, на последней неделе года поездки на авто, говорит Володина, могут оказаться непредсказуемыми, предновогодние знакомства – несерьезными, повышается риск ревности и приступов страсти.