«Это самое отчаянное время для людей»: Тамара Глоба назвала месяцы, которые станут особенно сложными в 2023 году

Тамара Глоба не раз озвучивала астрологические прогнозы, которые сбывались. Она активно продолжает работать. В этом году второй раз эксперт была приглашена на интервью к Надежде Стрелец. И за несколько дней до Нового года астролог раскрыла, что россиянам ждать от 2023 года. Она даже назвала имя человека, который построит новый мир.
По словам Тамары, в 2023 году снова будет ретроградный Меркурий и коридоры затмений.
«Каждый год планеты делают петли. Когда мы обращаем внимание на Меркурий, это связано только с вопросами переосмысления. Меркурий 3-4 раза в год делает пели. Поэтому точно будут остановки, когда люди будут переосмысливать события, которые к ним пришли. Такие события нас ждут зимой и в конце весны.
Венера в следующем году захватит большой период. Венера будет пребывать во Льве довольно долго. Это период конца мая, июля, августа, сентября и начала октября. Она сделает петлю. Это вопросы, которые переосмысливаются в личной жизни, в творчестве, в вопросах успеха. Здесь огромную роль сыграют женщины.
Несмотря на то, что этот год Марса, женщины, которые стоят у власти, они могут проявиться в период июня, июля в негативном образе, пытаясь восстановить прежнюю силу. А для некоторых женщин это будет период отчаяния. Это самое отчаянное время для людей», – поделилась Глоба.
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Тамара Глоба. Фото: кадр из Ютюб-канала Надежды Стрелец
По словам астролога, период зимы, конца весны и середины лета – время, когда люди будут пытаться найти положительное не только в личной жизни, но и в творчестве. По ее словам, будет идти борьба с творчеством, которая приносит потери, отчаяние и ощущение безнадеги.
«Ретроградная Венера покажет себя таким образом», – призналась Глоба.