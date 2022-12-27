«Это самое отчаянное время для людей»: Тамара Глоба назвала месяцы, которые станут особенно сложными в 2023 году

Тамара Глоба не раз озвучивала астрологические прогнозы, которые сбывались. Она активно продолжает работать. В этом году второй раз эксперт была приглашена на интервью к Надежде Стрелец. И за несколько дней до Нового года астролог раскрыла, что россиянам ждать от 2023 года. Она даже назвала имя человека, который построит новый мир.

По словам Тамары, в 2023 году снова будет ретроградный Меркурий и коридоры затмений.