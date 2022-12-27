«Это самое отчаянное время для людей»: Тамара Глоба назвала месяцы, которые станут особенно сложными в 2023 году

Тамара Глоба

Тамара Глоба. Фото: Global Look Press

Знаменитый астролог призналась, что год Черного Водяного Кролика будет тяжелым, но лишь во время, когда Венера будет во Льве.

Тамара Глоба не раз озвучивала астрологические прогнозы, которые сбывались. Она активно продолжает работать. В этом году второй раз эксперт была приглашена на интервью к Надежде Стрелец. И за несколько дней до Нового года астролог раскрыла, что россиянам ждать от 2023 года. Она даже назвала имя человека, который построит новый мир. 

По словам Тамары, в 2023 году снова будет ретроградный Меркурий и коридоры затмений. 

«Каждый год планеты делают петли. Когда мы обращаем внимание на Меркурий, это связано только с вопросами переосмысления. Меркурий 3-4 раза в год делает пели. Поэтому точно будут остановки, когда люди будут переосмысливать события, которые к ним пришли. Такие события нас ждут зимой и в конце весны. 

Венера в следующем году захватит большой период. Венера будет пребывать во Льве довольно долго. Это период конца мая, июля, августа, сентября и начала октября. Она сделает петлю. Это вопросы, которые переосмысливаются в личной жизни, в творчестве, в вопросах успеха. Здесь огромную  роль сыграют женщины.

Несмотря на то, что этот год Марса, женщины, которые стоят у власти, они могут проявиться в период июня, июля в негативном образе, пытаясь восстановить прежнюю силу. А для некоторых женщин это будет период отчаяния. Это самое отчаянное время для людей», – поделилась Глоба. 

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Тамара Глоба. Фото: кадр из Ютюб-канала Надежды Стрелец

По словам астролога, период зимы, конца весны и середины лета – время, когда люди будут пытаться найти положительное не только в личной жизни, но и в творчестве. По ее словам, будет идти борьба с творчеством, которая приносит потери, отчаяние и ощущение безнадеги. 

«Ретроградная Венера покажет себя таким образом», – призналась Глоба.

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