«10 дотянулись до повышенных требований»: в Роскачестве выбрали лучшие марки риса

Стало известно, какой рис стоит брать в супермаркетах.

Роскачество отметило сразу несколько торговых марок: «Пассим», «Националь», Fine Life, Makfa, «Дон Густо», «Мистраль», «Д (Дикси»), «Селяночка», «Степь» и «Теплые традиции».

«Товары 12 торговых марок соответствовали обязательным требованиям по безопасности. Из них 10 дотянулись до повышенных требований опережающего стандарта Роскачества», — рассказали специалисты.