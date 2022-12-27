«10 дотянулись до повышенных требований»: в Роскачестве выбрали лучшие марки риса

Стало известно, какой рис стоит брать в супермаркетах.
Роскачество отметило сразу несколько торговых марок: «Пассим», «Националь», Fine Life, Makfa, «Дон Густо», «Мистраль», «Д (Дикси»), «Селяночка», «Степь» и «Теплые традиции».
«Товары 12 торговых марок соответствовали обязательным требованиям по безопасности. Из них 10 дотянулись до повышенных требований опережающего стандарта Роскачества», — рассказали специалисты.
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«Российский знак качества после проведения аудита предприятий присвоен товарам ТМ Fine Life (рис первого сорта) и «Пассим» (рис высшего сорта). Держатели знака ежегодно проходят дополнительные исследования, подтверждающие высокое качество продукции», — добавили в rskrf.ru.
Напомним, ранее в Роскачестве нашли лучшие сухие завтраки.