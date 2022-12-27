Сбербанк сделал реальным внесение денег через банкомат без карты: как это возможно

В конце года Сбербанк ввел новую удобную функцию для своих клиентов. Пополнить баланс счета через банкомат теперь можно без карты – бесконтактным способом.

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Возможность обходиться без пластиковой карточки предоставлена на 1000 банкоматах, а с 1 января 2023 года пополнять так счет можно будет на всех устройствах. Чтобы это сделать, достаточно мобильного телефона с приложением «Сбербанк онлайн» (или СБОЛ).