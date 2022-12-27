«Стоимость поездки будет ниже»: россиянам рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Стало известно, как воспользоваться такси в ночь с 31 декабря на первое января без тяжелых последствий для бюджета.

Нужно выбрать подходящее время либо до полуночи, либо после.

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Самым удачным моментом для заказа машины будет промежуток времени с 2.00 до 4.00 утра.