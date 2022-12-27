«Стоимость поездки будет ниже»: россиянам рассказали, как сэкономить на такси в новогоднюю ночь

Стало известно, как воспользоваться такси в ночь с 31 декабря на первое января без тяжелых последствий для бюджета.
Нужно выбрать подходящее время либо до полуночи, либо после.
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Самым удачным моментом для заказа машины будет промежуток времени с 2.00 до 4.00 утра.
«Лучше всего 31 декабря заказывать такси до 20.00 или начиная с 22.00. Вечером большинство людей уже успели завершить свои поездки… а значит свободных машин больше, такси приедет быстрее, стоимость поездки будет ниже. Но стоит поторопиться, потому что ближе к полуночи водители начинают завершать смены, чтобы успеть к семьям за новогодний стол», – сообщили эксперты в 1prime.ru.
Напомним, ранее россиянам рассказали о новых требованиях к водителям такси и их машинам.