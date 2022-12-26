Это лучше знать: когда в 2023 году будут самые большие отпускные – это выгодно

По словам эксперта, самые длинные с точки зрения рабочих дней есть месяцы, которые больше подходят для отпусков. Это август (там 23 рабочих дня), а также март и октябрь.Оказалось, что при бухгалтерском расчете выгоднее брать отпуск в том месяце, когда рабочих дней больше.

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Также эксперт пояснил, что самыми невыгодными по финансовым итогам месяцы – январь и февраль. Все объясняется очень просто, в это время россиян ждут новогодние праздники и выходные по случаю Дня защитника отечества. Поэтому чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже каждый из них. Отдыхать в такое время невыгодно, заключила Татьяна пишут РИА Новости.