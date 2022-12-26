«Гонка зарплат продолжится»: названы высокооплачиваемые профессии 2023 года

Стало известно, какие профессии принесут россиянам крупные суммы.
IT-сфера по-прежнему остается востребованной. А труд программистов хорошо оплачивается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
«Если мы говорим о ИТ-сфере, пока нет тренда на перенасыщение рынка, он остается очень волатильным. Поэтому тут скорее всего гонка зарплат продолжится. Статистика говорит, что в ИТ-отрасли рост заработных плат начиная с 2020 года составлял больше десяти процентов и доходил до 25 процентов для отдельных категорий специалистов», – рассказал эксперт для 1prime.ru.
Работающие в строительной и транспортной сфере также могут рассчитывать на стабильный и большой заработок. Востребованы будут знатоки китайского и арабского языков.
Будет спрос на социальных работников, медиков, сотрудников сельскохозяйственной отрасли и инженеров.
Напомним, ранее россиянам советовали рассмотреть профессию курьера.