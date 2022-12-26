«Гонка зарплат продолжится»: названы высокооплачиваемые профессии 2023 года

Работающие в строительной и транспортной сфере также могут рассчитывать на стабильный и большой заработок. Востребованы будут знатоки китайского и арабского языков.

Будет спрос на социальных работников, медиков, сотрудников сельскохозяйственной отрасли и инженеров.

Напомним, ранее россиянам советовали рассмотреть профессию курьера.