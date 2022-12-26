Скидка на оплату ЖКУ, надбавки: названы льготы, которые пенсионеры рискуют потерять при переезде

Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что при переезде в другой регион можно лишиться ряда льгот и даже надбавки.

Также эксперт отметил, что пожилые люди могут потерять право на бесплатный проезд, скидку на оплату коммунальных услуг и северную надбавку.

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По словам политика, переезжающие пенсионеры теряют льготы, предусмотренные региональным законодательством. К примеру, для ветеранов труда. Это звание регионального уровня, то понятно, что тот, кто отработал определенное количество лет на Кубани, может не получить такие же льготы даже при переезде в соседнюю Ростовскую область.

Это касается и тех, кто из регионов Крайнего Севера переезжает в более благоприятные по климатическим условиям. В данной ситуации пенсионер потеряет свои доплаты. Именно поэтому многие пожилые граждане предпочитают уезжать, регистрируясь в районах Крайних Северов и приравненных к ним местностей, об этом пишет URA.RU.