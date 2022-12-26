«Не соответствовали требованиям»: эксперты Роскачества проверили сухие завтраки

В Роскачестве провели исследование сухих завтраков.

Оказалось, что далеко не все шоколадные шарики и хрустящие звездочки стоит есть на завтрак.

«Исследование выявило серьезное нарушение, касающееся безопасности: продукция пяти торговых марок («ВкусВилл», «Дансония», «Лента», «О’Кей», Nesquik) не соответствовала требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В этих шоколадных шариках эксперты обнаружили превышение допустимого уровня содержания охратоксина А. Рейтинг данных товаров был обнулен», — рассказали специалисты rskrf.ru.

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Опережающим требованиям стандарта Роскачества соответствовали две торговые марки — Globus и Schär. В этих продуктах не было консервантов и синтетических красителей.

Еще Роскачеством были выделены как качественные сухие завтраки марки «Кузя Лакомкин», Krosby Choco Balls, «Коровка» и «Любятово».