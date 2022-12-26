Снег перейдет в дождь: синоптики рассказали о погоде в новогоднюю ночь — сидите дома

Стало известно, какой будет погода в новогоднюю ночь в Санкт-Петербурге. Совсем не такой, как показана в фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» — с легким морозцем и снежком.

Как сообщил в своем телеграм-канале главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов, жителей и гостей Северной столицы ждет не очень приятная погода.

По его словам, уже во вторник, 27 декабря в Санкт-Петербурге поднимется ветер, дуть он будет с юга, но принесет снег, поскольку температура будет пока еще отрицательной.

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