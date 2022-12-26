Пенсии пересмотрены: корректировки в закон уже внесены

С нового, 2023 года, всех пенсионеров ждут изменения в начислении пенсий. Совет Федераций внес коррективы в закон о выплате пенсий.

Инициаторы изменений одобрили новые поправки, которые затрагивают коэффициенты и меняют пенсионные баллы. Так, в 2023 году один пенсионный балл будет стоить 123 рубля и 77 копеек. А в 2024 году стоимость за балл вырастет на 6 рублей, по сравнению с 2023 годом.

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