Пенсии пересмотрены: корректировки в закон уже внесены

С нового, 2023 года, всех пенсионеров ждут изменения в начислении пенсий. Совет Федераций внес коррективы в закон о выплате пенсий.
Инициаторы изменений одобрили новые поправки, которые затрагивают коэффициенты и меняют пенсионные баллы. Так, в 2023 году один пенсионный балл будет стоить 123 рубля и 77 копеек. А в 2024 году стоимость за балл вырастет на 6 рублей, по сравнению с 2023 годом.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Изменения коснулись и страховой пенсии. Фиксированная часть страховой выплаты пенсионерам в 2023-м году составит 7567 рублей и 33 копейки. Напомним, в 2022 году ее размер был 6931 рубль 91 копейку. Уже известна и сумма фиксированного размера пенсии в 2024 году – 7917 рублей и 17 копеек.
По материалам ftimes.ru.