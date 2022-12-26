Россиян обрадовали известием: каждому выдадут по 10 тысяч — для праздничного настроения

Цифра в 10 тысяч рублей у многих россиян теперь прочно ассоциируется с щедрым подарком от государства. На этот раз очередная приятая новость!

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Вновь из бюджета решено выделить приличную сумму, чтобы осчастливить граждан по 10 тысяч рублей.

Речь идет об отдельной категории – участниках Ленинградской блокады. Данное решение решил принять губернатор Ленинградской области Александр Беглов.

Щедрый подарок сопричастным он намерен сделать в честь празднования 80-летия прорыва ленинградской блокады.

Источник: www.gov.spb.ru