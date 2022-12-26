Грядет коронавирусный апокалипсис — более коварный штамм захватил Китай

Похоже, коронавирус снова вернется. Китайская госкомиссия по здравоохранению отказалась от публикации ежедневных данных о COVID-19, чтобы не пугать народ.

Национальная комиссия здравоохранения КНР зафиксировала 248 миллионов заболевших с начала декабря. Это 18% населения Китая.

Пик заболеваемости пришелся на 20 декабря, тогда за сутки заразились 37 миллионов человек. Ежедневно от коронавируса и его последствий в стране погибает около 5 тысяч человек.

А все потому, что китайские вакцины оказались ненадежной защитой от варианта BF.7 — одного из подвидов «Омикрона».

Медки считают, что этот штамм очень коварен — короткий инкубационный период, высокая скорость распространения и он в 4,4 раза более устойчив к нейтрализации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».