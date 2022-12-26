Сбербанк вывесил объявление: россиянам запретили снимать собственные деньги — срочно в кассы

Россияне не скрывают, что один из самых любимых подарков для них — это наличные деньги в конвертах. Так можно получить на Новый год действительно нужную вещь, а не сувенир, который поставить-то некуда.

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Однако те, кто намерен поступить на праздник именно так, должен учесть, что 31 декабря россияне не смогут снять свои деньги в большинстве касс Сбера. Дело в том, что банк принял решение не выдавать средства в этот день и в принципе не работать. Об этом можно прочитать в объявлениях, развешенных на отделениях организации.

Впрочем, не все так страшно, Сбербанк оставил рабочими некоторые дежурные отделения. Кроме того, банкоматы в магазинах тоже обеспечат наличностью россиян.

Источник: akket.com, gogov.ru