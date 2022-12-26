Стало известно, почему народ скупает доллары: толпы во всех кассах

Только ленивый не заметил, что к концу 2022 года россияне ринулись скупать доллары в банках и на автоматах.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Многих поверг в панику курс американской валюты, которая повышалась в последнее время стабильно при единичных понижениях на бирже.
Кроме того, Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин сообщил россиянам, что в 2023 году курс доллара может взлететь до рекордных 80 рублей. Не удивительно, что народ побежал к кассам, чтобы выгодно обменять свои рубли.
Источник: РБК