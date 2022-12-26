Стало известно, почему народ скупает доллары: толпы во всех кассах

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Многих поверг в панику курс американской валюты, которая повышалась в последнее время стабильно при единичных понижениях на бирже.

Кроме того, Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин сообщил россиянам, что в 2023 году курс доллара может взлететь до рекордных 80 рублей. Не удивительно, что народ побежал к кассам, чтобы выгодно обменять свои рубли.

Источник: РБК