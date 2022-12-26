Прямо перед Новым годом! В Wildberries изменили условия оплаты товаров

Перед Новым годом Wildberries ввел новое правило. Теперь все желающие могут оплачивать товары не картой, а со своего личного кабинета в разделе «Баланс».

Это удобно, в первую очередь, самим покупателям. Ведь часто возникают ситуации, когда мошенники взламывают систему и уводят деньги пользователей с их зарплатных карт.

Теперь вы можете положить деньги на баланс и оттуда отплачивать покупки. В окне «Способ оплаты» вы увидите уведомление об остатке на балансе и о том, как именно будет оплачена покупка.

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