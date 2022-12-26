11 тысяч – за каждые 10 лет: пенсионерам выплатят дополнительные деньги от государства

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На прибавку к пенсии могут рассчитывать люди, которые проработали не меньше 20 лет на территории Крайнего Севера. При этом пенсионер должен достичь 80 лет и содержать иждивенцев.

Таким образом за каждые 10 лет стажа государство платит по 11 тысяч рублей.

Известно также, что при увеличении количества иждивенцев, увеличивается и выплата. За двоих пенсионер получит 25 тысяч рублей, за троих – 28 тысяч рублей.

Источник: pfr.gov.ru.