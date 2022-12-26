Сюрприз от Сбербанка: люди впали в ступор, пытаясь отправить деньги по телефону, — полный запрет

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В настоящий момент переводы по номеру телефона действуют только для держателей дебетовых карт, при этом неважно к какой системе они относятся.

Также известно, что владельцам кредиток от Сбербанка по-прежнему можно отправить деньги, но только по номеру карты.

Источник: akket.com