Сюрприз от Сбербанка: люди впали в ступор, пытаясь отправить деньги по телефону, — полный запрет

Сбербанк немало озадачил своих клиентов, у которых кредитная карта стоит по умолчанию для денежных переводов.
Люди, которые попытались перевести на них средства, вписывая номер телефона, поняли, что сделать это теперь не представляется возможным. Сбер прикрыл лавочку и такой функции больше нет!
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В настоящий момент переводы по номеру телефона действуют только для держателей дебетовых карт, при этом неважно к какой системе они относятся.
Также известно, что владельцам кредиток от Сбербанка по-прежнему можно отправить деньги, но только по номеру карты.
Источник: akket.com